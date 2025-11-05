Toscana d’oro ai Collari 2025 | trionfano Paolini Sabatini e Guazzini

ROMA – Giornata di festa per lo sport italiano e per la Toscana, protagonista tra i premiati dei Collari d’oro al merito sportivo 2025, la più alta onorificenza conferita dal Coni La cerimonia, ospitata alla Casa delle Armi del Foro Italico e trasmessa in diretta su Rai 2, ha celebrato atleti, tecnici, società e personalità che nel 2025 hanno portato in alto i colori azzurri, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. La Toscana si conferma una delle regioni più rappresentate, grazie a sportivi che hanno saputo unire talento e dedizione, contribuendo ai trionfi dell’Italia sui palcoscenici mondiali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

ELEZIONI REGIONALI TOSCANA: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER CHI VOTA A LIVORNO

Elezioni regionali Toscana, affluenza alle 23 è del 35,7% (calo di 10 punti). Si vota oggi e domani, sfida tra Giani e Tomasi - E' del 28,17% l'affluenza al voto alle 19 per le elezioni regionali in Toscana: il dato si riferisce a tutte le 3922 sezioni secondo quanto pubblicato sul portale del Viminale Eligendo.

Regionali Toscana: Giani fa il bis, 'grazie Toscana'. Schlein: 'Vittoria che ci dà gioia e speranza'. Meloni: 'Buon lavoro Giani. Grazie Tomasi, sfida impegnativa' - Ritengo che questo risultato indichi una Toscana che decide con autonomia, col suo cervello e con i valori che questa regione esprime:

Elezioni regionali Toscana, affluenza alle 23 è del 35,7% (calo di 10 punti). Si vota oggi e domani, sfida tra Giani e Tomasi - Su 2681 sezioni su 3922 l'affluenza al voto alle 23 per le elezioni regionali in Toscana è del 35,5% , in calo di circa 10 punti rispetto alla stessa rilevazione delle precedenti elezioni regionali