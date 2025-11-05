Toscana Aeroporti nuovo record di traffico a ottobre +6,8%
Firenze, 5 novembre 2025 - Nuovo record mensile per Toscana Aeroporti, che negli scali di Firenze e Pisa supera per la prima volta la soglia dei 900mila passeggeri a ottobre 2025: sono stati 934mila i passeggeri transitati, si legge in una nota, con un miglioramento del +6,8% rispetto a ottobre 2024, e un incremento sia per la clientela nazionale (+2,3%) che per quella internazionale (+8%) e nazionale (+2,3%). Nei primi dieci mesi dell'anno, infatti, sono stati 8,6 milioni i passeggeri transitati (+8,3%). Firenze, il miglior ottobre di sempre. Nel dettaglio, l'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze segna il miglior ottobre di sempre con 373mila passeggeri transitati e un miglioramento del +8,3% in confronto ad ottobre 2024 grazie alla crescita del segmento di traffico internazionale (+12,2%) che compensa ampiamente il -16,3% del segmento nazionale (-16,3%). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
"#ToscanaAeroporti" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
“ ” . È la campagna di comunicazione nata per valorizzare le filiere dell’artigianato toscano promossa dal Consiglio Regionale della Toscana in coll - facebook.com Vai su Facebook
Toscana Aeroporti, record di traffico ad ottobre con 900mila passeggeri - Sono 934 mila i passeggeri transitati dagli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, con un miglioramento del +6,8% rispetto a ottobre 2024 ... intoscana.it scrive
Aeroporto di Peretola, a ottobre record di sempre di arrivi - Toscana Aeroporti segna un nuovo record mensile, superando per la prima volta la soglia dei 900 mila passeggeri nel mese di ottobre. Scrive firenzetoday.it
Aeroporti: a ottobre la Toscana va oltre i 900 mila passeggeri - Superati gli 8 milioni già al 31 ottobre (+6,8%). Da nove.firenze.it