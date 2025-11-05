Toscana Aeroporti nuovo record di traffico a ottobre +6,8%

Firenze, 5 novembre 2025 - Nuovo record mensile per Toscana Aeroporti, che negli scali di Firenze e Pisa supera per la prima volta la soglia dei 900mila passeggeri a ottobre 2025: sono stati 934mila i passeggeri transitati, si legge in una nota, con un miglioramento del +6,8% rispetto a ottobre 2024, e un incremento sia per la clientela nazionale (+2,3%) che per quella internazionale (+8%) e nazionale (+2,3%). Nei primi dieci mesi dell'anno, infatti, sono stati 8,6 milioni i passeggeri transitati (+8,3%). Firenze, il miglior ottobre di sempre. Nel dettaglio, l'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze segna il miglior ottobre di sempre con 373mila passeggeri transitati e un miglioramento del +8,3% in confronto ad ottobre 2024 grazie alla crescita del segmento di traffico internazionale (+12,2%) che compensa ampiamente il -16,3% del segmento nazionale (-16,3%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

