Torri alte fino a 74 metri e 220 appartamenti | come saranno le nuove case di Tor Marancia
Cinque torri, di cui una alta 74 metri, che ospiteranno 220 appartamenti, dai 40 ai 120 metri quadri. È il progetto privato che si intende realizzare al posto del complesso edilizio che ospitò “l’occupazione più grande d’Italia” in viale del Caravaggio 105.Un piano che ha fatto fin da subito. 🔗 Leggi su Romatoday.it
