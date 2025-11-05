Torre Faro nuovo stop ai lavori della piazzetta | VIDEO

Messinatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A inizio ottobre la segnalazione di stop dei lavori con diffida del Comune. Poi la ripresa delle opere che sono andate avanti ma da alcuni giorni i residenti di Torre Faro sono tornati a lamentare l'assenza di operai. Una famiglia in particolare che vive tutto l'anno a Torre Faro sta subendo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Torre Faro Nuovo Stop