Torre del Greco poliziotto ucciso Convalida per Severino | Sono distrutto Ho guidato per evitare altri guai

Interrogatorio di convalida del fermo per Tommaso Severino, comparso davanti al giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata. Il 28enne ha dichiarato di essere profondamente sconvolto per la morte dell'agente Aniello Scarpati e per il ferimento dell'altro poliziotto, Ciro Cozzolino. "Sono distrutto", ha dichiarato. L'imprenditore di Portici ha ammesso di essere lui al volante.

