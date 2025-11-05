Torre dei Conti spuntano nuovi video del crollo | la dinamica diventa chiara

Mattoni che si staccano come tasselli di un domino, la nube di polvere che gonfia l’aria antica del rione e zittisce per un attimo persino il traffico. Sono immagini brevi, tremate, ma impietose: riprese da telefoni, mostrano i momenti in cui la Torre dei Conti cede ancora, dopo il primo cedimento, tra urla, sirene e corridoi di macerie. È il materiale che finirà sul tavolo della Procura di Roma, dove si cerca di capire se, prima del collasso, ci fossero segnali da cogliere e se la catena delle responsabilità – tecnica e amministrativa – presenti anelli deboli. L’inchiesta è aperta per omicidio colposo e disastro colposo, al momento contro ignoti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Torre dei Conti, spuntano nuovi video del crollo: la dinamica diventa chiara

