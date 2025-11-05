Torre dei Conti si indaga per omicidio colposo | oggi il lutto cittadino per l’operaio deceduto
Sul luogo dell'incidente i carabinieri hanno effettuato ieri un nuovo sopralluogo ed è stato anche fatto volare un drone per perlustrare dall'alto la situazione. Alcune famiglie residenti nelle vicinanze della Torre sono state evacuate per questioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
C’è una relazione tecnica datata 30 maggio 2025 e consegnata lo stesso giorno agli uffici capitolini, che secondo gli investigatori potrebbe aver certificato la sicurezza strutturale della Torre dei Conti, anche in presenza del complesso progetto di rifacimento i c - facebook.com Vai su Facebook
#SkyInsider Il crollo della torre dei Conti, costato la vita a un operaio, è per Roma una ferita storica e umana. L’archeologa Francesca Romana Stasolla, docente dell’Università di Roma “La Sapienza”, spiega come la tutela dei monumenti richieda monitoraggi - X Vai su X
Lutto cittadino per Octav, si indaga per omicidio colposo - Oggi nella capitale una fiaccolata ai Fori imperiali in memoria di Octav Stroici organizzata da Cgil, Cisl e Uil. Si legge su ansa.it
Torre dei Conti, si indaga per omicidio colposo. Lutto cittadino a Roma - La procura di Roma acquisirà gli atti relativi alla gara per verificare i requisiti dell'azienda appaltatrice dei lavori in corso alla ... Lo riporta iltempo.it
Crollo della Torre dei Conti, si indaga su errori nei lavori e omissioni nei controlli - La procura di Roma valuta diverse ipotesi sul disastro che ha causato la morte di un operaio. Riporta rainews.it