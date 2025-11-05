Torre dei Conti per il Comune nessun rischio crollo | Era pericolante uno scavo l’ha indebolita

Open.online | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il Comune di Roma non c’era nessun rischio crollo della Torre dei Conti. E ora nel mirino della procura finisce il via libera ai lavori. Il cantiere è sotto sequestro e si valuta anche l’ipotesi dell’ abbattimento. Mentre una relazione tecnica che risale allo scorso 30 maggio, stilata da un professionista esterno e consegnata agli uffici capitolini, avrebbe certificato la sicurezza della Torre. Intanto Roberto Meneghini, ex funzionario della Sovrintendenza capitolina responsabile dell’area dei Fori Imperiali dice che l’edificio era pericolante e di aver avvisato del rischio crollo nel 2006: «La struttura è instabile fin dai tempi della chiusura. 🔗 Leggi su Open.online

