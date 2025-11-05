Torre dei Conti | la morte di Stroici non è un caso è il sistema
Il crollo della Torre dei Conti a Roma non è soltanto un incidente di cantiere, ma il simbolo di un Paese che continua a morire di lavoro. Octay Stroici, 66 anni, è l’ultima vittima di una strage quotidiana. L’operaio è rimasto sotto le macerie per più di undici ore, estratto ancora vivo e poi morto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
