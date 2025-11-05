Torneo delle Province ci sono anche cinque under 14 del Futball Cava Ronco Convocazione frutto d' impegno e applicazione

Cinque tesserati del Futball Cava Ronco, appartenenti alla formazione Giovanissimi under 14 (classe 2012), sono stati convocati dal selezionatore-allenatore Davide Riceputi nella Rappresentativa provinciale di Forlì-Cesena Under 14, in vista del Torneo delle Province. L’allenamento si svolgerà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

