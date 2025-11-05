Torna Rising Sounds la rassegna musicale invernale diffusa dedicata alla scoperta di nuove voci
Torna Rising Sounds, la rassegna musicale invernale diffusa dedicata alla scoperta delle nuove voci della scena italiana. Ideata dall’Associazione Culturale Glenn Gould ETS e curata da Ypsigrock Festival, Rising Sounds porta in Sicilia alcuni tra i talenti più promettenti della nuova musica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
MAMMA ANTONELLA TORNA A PASSEGGIARE __________________________________________ Scuolapercani è la scuola piú famosa in Italia, se hai bisogno del nostro aiuto scrivi al 345 341 8428 - facebook.com Vai su Facebook
Torna Rising Sounds, la rassegna musicale invernale diffusa dedicata alla scoperta di nuove voci - Torna Rising Sounds, la rassegna musicale invernale diffusa dedicata alla scoperta delle nuove voci della scena italiana. Riporta mondopalermo.it