Torna l’incubo aviaria un focolaio al giorno | Situazione preoccupante Al via gli abbattimenti

Brescia, 5 novembre 2025 – In Germania sono stati già abbattuti oltre 130mila tra anatre e polli negli allevamenti vicino a Berlino, ma il virus dell’aviaria fa paura in tutta Europa, dalla Danimarca ai Paesi Bassi, dall’Olanda alla Spagna, dove i casi di aviaria sono sempre stati sporadici. In Italia, nonostante le misure di contenimento stringenti, l’influenza aviaria è tornata a farsi sentire soprattutto nell’ultimo mese. In Lombardia, nel giro di pochi giorni (dal 27 al 30 ottobre) sono stati rilevati 3 focolai, nel Cremonese, a Lodi e a Brescia, che hanno portato ad abbattimenti di tacchini e fagiani (caso lodigiano) e all’attivazione d i restrizioni e sorveglianza nel raggio di 10 chilometri dal focolaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

