Torna la rassegna Oltre con tre weekend di teatro al Sanclemente di Granze di Camin

Si apre sabato 8 novembre l’edizione 2025 della rassegna teatrale “Oltre”, promossa e organizzata da TOP Teatri Off Padova al Teatro Sanclemente, in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Padova e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Come sollecita a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

News recenti che potrebbero piacerti

Torna “PUNTO A CAPO – Seconda edizione”, la rassegna promossa dal Comune di Gaggiano in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre). Un percorso di consapevolezza, prevenzione e rispetto, per dire insiem - facebook.com Vai su Facebook

Torna la rassegna “Oltre” con tre weekend di teatro al Sanclemente di Granze di Camin - Quattro spettacoli in programma sabato 8, venerdì 21, sabato 22 e sabato 29 novembre, tutti alle 21, con, la termine, momenti di confronto tra pubblico, attori e registi sui temi del lavoro, delle rel ... padovaoggi.it scrive

A Roma torna la rassegna Sei Gradi, primo ospite Gualazzi - (askanews) – La rassegna Sei Gradi a Roma torna con una nuova edizione, con tre appuntamenti, sabato 8, 15 e 22 novembre e trova casa nei suggestivi Casali della Cooperativa Coraggio di B ... Segnala askanews.it

Torna a Castelvetrano il PalmosaFest - Si presenta venerdì 31 ottobre, alle 18, all'ex convento dei minimi, la quarta edizione del «PalmosaFest», la rassegna di arte e letteratura ideata da Bia Cusumano, con la direzione culturale della ... Da msn.com