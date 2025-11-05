Torna la Lago Maggiore Marathon
Torna l'appuntamento con l'edizione XIV della Lago Maggiore Marathon domenica 9 novembre. Quattro distanze, 42km, 33km, 21km, 10km tutte competitive e non competitive.Il percorso della maratona viene riconosciuto come tra i più veloci e quello più panoramico d'Italia, grazie allo sfondo da. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Lago di Como torna protagonista sulla scena internazionale con la sua eleganza, la sua energia e la sua capacità di fare squadra (dettagli nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook
E' sold out la XIII SPORTWAY Lago Maggiore Marathon di questa domenica 3 novembre - Sì, è tutto esalurito, pettorali terminati per la prima volta nella storia di questa maratona. Scrive tuttosport.com
Lago Maggiore Half Marathon con il territorio, si corre domenica 30 marzo - Si correranno la Lago Maggiore Half Marathon di 21,097 km e la 10 km, entrambe anche in versione non competitiva, su un percorso velocissimo La mezza maratona racchiude le caratteristiche di essere ... Come scrive corrieredellosport.it
XVII Lago Maggiore Half Marathon, domenica 30 marzo sul percorso più panoramico d'Italia - Si correranno la Lago Maggiore Half Marathon di 21,097 km e la 10 km, entrambe anche in versione non competitiva, su un percorso velocissimo La mezza maratona racchiude le caratteristiche di essere ... Segnala tuttosport.com