Torna la Lago Maggiore Marathon

Novaratoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna l'appuntamento con l'edizione XIV della Lago Maggiore Marathon domenica 9 novembre. Quattro distanze, 42km, 33km, 21km, 10km tutte competitive e non competitive.Il percorso della maratona viene riconosciuto come tra i più veloci e quello più panoramico d'Italia, grazie allo sfondo da. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

E' sold out la XIII SPORTWAY Lago Maggiore Marathon di questa domenica 3 novembre - Sì, è tutto esalurito, pettorali terminati per la prima volta nella storia di questa maratona. Scrive tuttosport.com

Lago Maggiore Half Marathon con il territorio, si corre domenica 30 marzo - Si correranno la Lago Maggiore Half Marathon di 21,097 km e la 10 km, entrambe anche in versione non competitiva, su un percorso velocissimo La mezza maratona racchiude le caratteristiche di essere ... Come scrive corrieredellosport.it

XVII Lago Maggiore Half Marathon, domenica 30 marzo sul percorso più panoramico d'Italia - Si correranno la Lago Maggiore Half Marathon di 21,097 km e la 10 km, entrambe anche in versione non competitiva, su un percorso velocissimo La mezza maratona racchiude le caratteristiche di essere ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Torna Lago Maggiore Marathon