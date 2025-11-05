Torna la Giornata del Diabete | a Bari prevenzione e incontri con gli esperti

Si svolgerà domenica 9 novembre dalle 9.30 alle 13 negli spazi dell'ex Mercato del Pesce, in piazza del Ferrarese a Bari, la Giornata del Diabete, evento informativo dedicato alla prevenzione della malattia nell’adulto e alla misurazione gratuita della glicemia per tutti i cittadini. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Torna la giornata più colorata dell’anno! Tra bolle giganti, baby dance, giochi e sorrisi — la Festa dei Bimbi ti aspetta Piazza Garibaldi 9 novembre | 15:30 – 18:30 Ingresso gratuito, divertimento assicurato! - facebook.com Vai su Facebook

Giornata del diabete, in Puglia ci sono 300mila malati - Domenica 9 novembre torna a Bari la Giornata del diabete, evento informativo dedicato alla prevenzione della malattia nell'adulto e alla misurazione gratuita della glicemia per tutti i cittadini, orga ... Come scrive ansa.it

“Diabete e accesso alle cure: se non ora quando?”: domenica a Bari la Giornata del Diabete - La Giornata del Diabete di Bari sarà quindi un momento di informazione, formazione e prevenzione, ma anche un’occasione per ribadire l’urgenza di un accesso equo e sostenibile alle cure per tutti. Da giornaledipuglia.com

Giornata Mondiale del Diabete, a Bari screening gratuiti in piazza Ferrarese domenica 9 novembre - In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, domenica 9 novembre, a Bari screening gratuiti in piazza del Ferrarese: l’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo dí Città. Secondo trmtv.it