torna la cena con i sapori della beneficenza

Torna la grande Cena dal gusto di Beneficenza, appuntamento ormai simbolo della solidarietà castiglionese, giunta quest’anno alla sua dodicesima edizione. L’evento, organizzato dal mondo del volontariato di Castiglion Fiorentino, va in scena venerdì 5 dicembre alle ore 20.30 nei locali della Polisportiva Montecchio Vesponi, che per una sera si trasformerà in un grande salone della solidarietà, capace di accogliere centinaia di persone unite dallo stesso spirito di altruismo e condivisione. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alle famiglie in difficoltà seguite dal Centro di Ascolto della Caritas di Castiglion Fiorentino, una realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento per chi si trova in situazioni di disagio economico o sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

