Torna il Napoli Musica Sacra Festival con otto concerti gratuiti
E' l'omaggio a Roberto de Simone al Conservatorio di San Pietro a Majella, il prologo della IV edizione del Napoli Musica Sacra Festival, con l’esecuzione della ‘Lauda per Frate Pio de Pietrelcina', il 4 novembre. La voce sarà quella di Raffaello Converso, per il quale la Lauda fu scritta, Luigi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Napoli-Eintracht, le formazioni: torna Lobotka dal 1'! Out Neres, doppia novità a sinistra #TuttoNapoli #ForzaNapoliSempre #SerieA #Conte #SscNapoli #Partenope #DeBruyne #McTominay #Napoli #ChampionsLeague - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | A Napoli torna ‘Musica sacra festival’. L’assessora Armato: “È l’anima della città” - Dal 4 al 29 novembre 8 concerti gratuiti in alcune delle chiese partenopee più belle; l'evento presentato nella cappella del tesoro di San Gennaro ... Riporta dire.it
‘Napoli Musica Sacra Festival’ dal 4 novembre (VIDEO) - È l'omaggio a Roberto de Simone al Conservatorio di San Pietro a Majella, il prologo della IV edizione del Napoli Musica Sacra Festival, con l’esecuzione ... Scrive napolivillage.com
“Napoli Musica Sacra Festival” dal 4 al 29 novembre: omaggi a Roberto De Simone e Mariano Patti - Un tributo che profuma di memoria e futuro aprirà la quarta edizione del Napoli Musica Sacra Festival: il 4 novembre, al Conservatorio di San Pietro ... Da pupia.tv