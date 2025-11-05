Torna il Festival Contrappunto | Catania capitale del contrabbasso tra concerti e masterclass

Al via la quarta edizione di “Contrappunto”, il festival internazionale che l’Orchestra Scontrino e AreaSud dedicano ogni anno ad Antonio Scontrino, esemplare musicista, didatta e compositore siciliano, che si svolgerà fino all’8 novembre 2025 a Catania. Anche quest’anno la direzione artistica è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

