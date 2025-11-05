Torna il Chocofestival | pasticceria all’aperto navette per il centro ed eventi per i bambini
Il Chocofestival torna ad addolcire il weekend di novembre a Chieti che per tre giorni sarà di nuovo la capitale del cioccolato. La sedicesima edizione animerà il centro storico da venerdì 7 a domenica 9 novembre, tra stand, esposizioni, specialità da tutta Italia, spettacoli, ospiti d’eccezione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Chieti, 7–9 novembre 2025 Chocofestival – Dove la dolcezza sogna Il conto alla rovescia è iniziato Tra pochi giorni Chieti tornerà a profumare di cioccolato, creatività e passione artigiana. Dal 7 al 9 novembre torna il @chocofestivalchieti, tre giornate d - facebook.com Vai su Facebook