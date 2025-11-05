Torna il Chocofestival | pasticceria all’aperto navette per il centro ed eventi per i bambini

Chietitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Chocofestival torna ad addolcire il weekend di novembre a Chieti che per tre giorni sarà di nuovo la capitale del cioccolato. La sedicesima edizione animerà il centro storico da venerdì 7 a domenica 9 novembre, tra stand, esposizioni, specialità da tutta Italia, spettacoli, ospiti d’eccezione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Torna Chocofestival Pasticceria All8217aperto