Torna Cioccolatiamo | nuova location maestri cioccolatieri e assaggi gratuiti

5 nov 2025

Torna dal 6 al 9 novembre “CioccolatiAmo”, la fiera del cioccolato nella nuova location di Piazza Ponterosso. Sarà tempo di golosità e tanto cioccolato per tutti, artisti in vetrina e incontri con i maestri cioccolatieri di Perugia. L'inaugurazione si terrà domani, giovedì 6 novembre alle ore 11. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

