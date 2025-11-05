Torna a Verona la Marcia del Giocattolo

Veronasera.it | 5 nov 2025

Il Natale a Verona inizia correndo con il cuore. Lunedì 8 dicembre 2025 torna la Marcia del Giocattolo, storica manifestazione sportiva e solidale organizzata dall’Associazione Straverona, giunta quest’anno alla sua 48esima edizione. Una mattinata di festa e movimento, dove la passione per la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

