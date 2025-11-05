Torna a tremare la terra nel Sannio | nuova scossa all’alba

Tempo di lettura: < 1 minuto La terra torna a tremare nel Sannio. Dopo la forte scossa registrata nei giorni scorsi con epicentro in Irpinia, ma avvertita distintamente anche nel Beneventano, questa mattina si è verificato un nuovo evento sismico, seppur di lieve entità. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto di magnitudo 2.1 si è verificato alle 05,21 di stamani, con epicentro a circa 4 chilometri a sud-ovest di Castelvetere in Val Fortore. La scossa, avvenuta a pochi chilometri di profondità, è stata percepita lievemente in diversi centri della zona fortorina, ma non si segnalano danni a persone o cose. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

