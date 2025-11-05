Torna a tremare la terra nel Sannio | nuova scossa all’alba
Tempo di lettura: < 1 minuto La terra torna a tremare nel Sannio. Dopo la forte scossa registrata nei giorni scorsi con epicentro in Irpinia, ma avvertita distintamente anche nel Beneventano, questa mattina si è verificato un nuovo evento sismico, seppur di lieve entità. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto di magnitudo 2.1 si è verificato alle 05,21 di stamani, con epicentro a circa 4 chilometri a sud-ovest di Castelvetere in Val Fortore. La scossa, avvenuta a pochi chilometri di profondità, è stata percepita lievemente in diversi centri della zona fortorina, ma non si segnalano danni a persone o cose. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Passione, segreti e scintille... Stasera su Canale 5 torna #LaNotteNelCuore, con una nuova super puntata bomba che farà tremare tutto! #SiyahKalp - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto ad Avellino, la terra torna a tremare: «Ma ora nessun danno» - Un venerdì 24 ottobre che non si dimenticherà rapidamente per l'apprensione vissuta. Segnala ilmattino.it
La terra torna a tremare: scossa piu’ intensa, gente in strada - La terra torna a tremare per pochi secondi, anche se la scossa avvertita alle 21:49 intensamente in tutta la provincia di Avellino questa volta ha avuto maggiore intensità. Segnala irpinianews.it
Trema ancora la terra in Irpinia, scossa avvertita nel Sannio - Tragico epilogo per Virginia, la bimba originaria di Cusano Mutri dispersa dopo alluvione in Texas 16 Luglio 2025 Paolo Ascierto è l’oncologo numero uno al mondo nella cura del melanoma 5 Giugno 2025 ... Si legge su fremondoweb.com