Torna a Novara la StraWoman
Torna a Novara la 15esima edizione di StraWoman Powerade, il tour al femminile più grande d'Italia, una corsa-camminata non competitiva dedicata alle donne, ma aperta anche ai loro accompagnatori, che vogliono trascorrere una giornata di festa tra sport, musica e divertimento.Un evento speciale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Scopri altri approfondimenti
Torna a Novara “Ricercatori alla Spina”, l’evento che unisce il gusto della convivialità al piacere della divulgazione scientifica. Un evento in cui gli ospiti potranno consultare un menù “scientifico”, dove le birre diventano spunti di conversazione su temi di sci - facebook.com Vai su Facebook
Il Volley Bergamo torna alla ChorusLife Arena 7 mesi dopo: si gioca la classica con Novara - Sette mesi dopo la prima volta, il Volley Bergamo 1991 ritorna alla ChorusLife Arena per giocare un classico del campionato italiano e sfidare Novara di fronte a migliaia di tifosi. bergamonews.it scrive