Torna a Novara la StraWoman

Novaratoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a Novara la 15esima edizione di StraWoman Powerade, il tour al femminile più grande d'Italia, una corsa-camminata non competitiva dedicata alle donne, ma aperta anche ai loro accompagnatori, che vogliono trascorrere una giornata di festa tra sport, musica e divertimento.Un evento speciale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Il Volley Bergamo torna alla ChorusLife Arena 7 mesi dopo: si gioca la classica con Novara - Sette mesi dopo la prima volta, il Volley Bergamo 1991 ritorna alla ChorusLife Arena per giocare un classico del campionato italiano e sfidare Novara di fronte a migliaia di tifosi. bergamonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Torna Novara Strawoman