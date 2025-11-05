Tormenta un minore disabile perché straniero e musulmano | rischia il processo
LECCE – In almeno nove occasioni, nel 2023, avrebbe aggredito verbalmente un minorenne affetto da una grave disabilità, riservando offese a sfondo razziale anche nei confronti del padre della vittima, con la sola “colpa” di essere entrambi stranieri e di professare la fede musulmana. Rischia ora. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
