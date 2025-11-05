Torino il giovane Luongo si racconta | Esordio al Mondiale? È stata un’emozione fortissima Ricci il mio punto di riferimento Ecco chi sono i miei idoli…
Torino, il giovanissimo Andrea Luongo si racconta a Tuttosport: «Il mio punto di riferimento è Ricci. Vi racconto chi sono i miei idoli.» Andrea Luongo, centrocampista del Torino e protagonista della Nazionale Under 17, racconta a Tuttosport l’emozione del suo esordio al Mondiale in Qatar (vittoria per 1-0 contro la nazionale del paese organizzatore) e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
In una Torino che guarda con dolore a un episodio di violenza inaudita contro un giovane con disabilità, dobbiamo chiederci: come siamo arrivati a questo punto? La nostra società non può più ignorare la sofferenza e il malessere nascosti dietro certe azioni, - facebook.com Vai su Facebook