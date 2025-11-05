Toponomastica a spese dei cittadini? Ripepi | Grave violazione del regolamento

Reggiotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Eroe sì, ma solo se si paga la targa. Anche la memoria civile diventa una spesa del cittadino. A Reggio Calabria si è superato ogni limite: i familiari delle persone a cui si intitolano vie o piazze sono invitati a pagare targhe, pali e spese varie. E tutto questo, nonostante un regolamento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

toponomastica spese cittadini ripepiReggio Calabria, la denuncia di Ripepi: “ai familiari delle persone a cui si intitolano vie o piazze il comune chiede di pagare tutte le spese. E su Antonio Candido…” - A Reggio Calabria si è superato ogni limite: i familiari delle persone a cui si intitolano vie o piazze ... strettoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Toponomastica Spese Cittadini Ripepi