Topi laboratori non utilizzabili e muffa | a Roma est protestano gli studenti dell' alberghiero
Fumogeni, striscioni e un messaggio forte e chiaro: “Siamo in protesta, ci sono troppi problemi e non c’è più rispetto”. Il messaggio arriva da studenti e studentesse del Vespucci, istituto alberghieri di via Cipriano Facchinetti, a Casal Bruciato, che questa mattina, mercoledì 5 novembre, non. 🔗 Leggi su Romatoday.it
