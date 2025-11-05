TonyPitony satira feroce e impeto d’artista vero | vi spieghiamo il fenomeno da milioni di stream

Forse, e sarebbe logico, non tutti si ricordano di quando TonyPitony, era il 2020, si presentò ai provini di X Factor. Ebbe un’idea geniale: proporre una versione di Hallelujah con degli irresistibili scivoloni neomelodici. L’ironia colpì Mika, ma gli altri giudici, ai tempi Emma, Hell Raton e un inorridito Manuel Agnelli, nemmeno la capirono. La narrativa televisiva, specie quella di X Factor, spesso ci traduce certi personaggi come fenomeni da baraccone venuti fuori dalla più croccante provincia (in questo caso siciliana) e destinati a tornarci anche in fretta. Non è questo ciò che il destino ha riservato a TonyPitony, che nell’ultimo periodo è riuscito a rimbalzare con tale agilità di bocca in bocca, che gli stream sulle varie piattaforme si sono fatti parecchio numerosi e i live quasi tutti sold out. 🔗 Leggi su Open.online

