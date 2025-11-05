Tommaso Tam il nuovo singolo è Acqua e Vitamine

Spettacolo.eu | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acqua e Vitamine è il nuovo singolo che anticipa il doppio EP in due volumi di Tommaso Tam. In uscita il 5 novembre 2025, Acqua e Vitamine è il nuovo singolo che anticipa il doppio EP in due volumi di Tommaso Tam, autore e produttore friulano, ma bolognese di adozione. Il brano si apre con un arpeggio elettrico discendente, frattale e ipnotico, che potrebbe continuare all’infinito se non fosse interrotto da una frase secca: “Sotto i piedi, storie di ieri.” Da lì si sviluppa una narrazione psichedelica e disturbata, accompagnata da rullate anni ’70, flauti Mellotron, e una stratificazione di cori evocativi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

tommaso tam il nuovo singolo 232 acqua e vitamine

© Spettacolo.eu - Tommaso Tam, il nuovo singolo è Acqua e Vitamine

Argomenti simili trattati di recente

Tommaso Paradiso annuncia un nuovo singolo e un tour nei palazzetti per il 2026 - Il cantautore romano, ex frontman dei Thegiornalisti, torna a suonare on the road in giro per l’Italia. Segnala tg24.sky.it

tommaso tam nuovo singoloTommaso Paradiso, Casa Paradiso è il nuovo album - Tommaso Paradiso ha svelato i dettagli del suo nuovo progetto discografico con un post sul profilo Instagram. tg24.sky.it scrive

tommaso tam nuovo singolo‘Casa Paradiso’ è il nuovo album di Tommaso Paradiso - Tommaso Paradiso sta per tornare: Casa Paradiso è il nuovo album del cantautore romano, in uscita venerdì 28 novembre 2025 e già disponibile in pre- Scrive rollingstone.it

Cerca Video su questo argomento: Tommaso Tam Nuovo Singolo