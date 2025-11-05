Tommaso Tam il nuovo singolo è Acqua e Vitamine
Acqua e Vitamine è il nuovo singolo che anticipa il doppio EP in due volumi di Tommaso Tam. In uscita il 5 novembre 2025, Acqua e Vitamine è il nuovo singolo che anticipa il doppio EP in due volumi di Tommaso Tam, autore e produttore friulano, ma bolognese di adozione. Il brano si apre con un arpeggio elettrico discendente, frattale e ipnotico, che potrebbe continuare all’infinito se non fosse interrotto da una frase secca: “Sotto i piedi, storie di ieri.” Da lì si sviluppa una narrazione psichedelica e disturbata, accompagnata da rullate anni ’70, flauti Mellotron, e una stratificazione di cori evocativi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
