Tommaso Tam il nuovo singolo è Acqua e Vitamine

Acqua e Vitamine è il nuovo singolo che anticipa il doppio EP in due volumi di Tommaso Tam. In uscita il 5 novembre 2025, Acqua e Vitamine è il nuovo singolo che anticipa il doppio EP in due volumi di Tommaso Tam, autore e produttore friulano, ma bolognese di adozione. Il brano si apre con un arpeggio elettrico discendente, frattale e ipnotico, che potrebbe continuare all'infinito se non fosse interrotto da una frase secca: "Sotto i piedi, storie di ieri." Da lì si sviluppa una narrazione psichedelica e disturbata, accompagnata da rullate anni '70, flauti Mellotron, e una stratificazione di cori evocativi.

