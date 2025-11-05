Tomasi va in Consiglio regionale Elezioni a Pistoia

Firenzetoday.it | 5 nov 2025

Nella conferenza stampa appena conclusa a Pistoia, il sindaco Alessandro Tomasi ha annunciato che andrà in Regione Toscana come consigliere d’opposizione in quota FdI dopo essere stato candidato presidente per il centrodestra alle ultime elezioni regionali.Il ruolo, essendo incompatibile con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

