Tomasi va in Consiglio regionale Elezioni a Pistoia
Nella conferenza stampa appena conclusa a Pistoia, il sindaco Alessandro Tomasi ha annunciato che andrà in Regione Toscana come consigliere d’opposizione in quota FdI dopo essere stato candidato presidente per il centrodestra alle ultime elezioni regionali.Il ruolo, essendo incompatibile con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Scrive Carlo Cortesi: "Sui giornali oggi si legge di un possibile passo indietro di Tomasi dal Consiglio regionale per restare a Pistoia e terminare il mandato da sindaco. Se così fosse FdI perderebbe un seggio (quello di Tomasi) in favore della Lega, non certo l - X Vai su X
Canale 3. . Bezzini (Pd) e Tucci (FdI) rappresenteranno Siena nel prossimo Consiglio regionale. Pd prima forza in provincia, centrodestra trainato da Fratelli d’Italia. A Gaiole unica vittoria per Tomasi. Ecco come è andato il voto di ieri. Segui il live streaming - facebook.com Vai su Facebook
