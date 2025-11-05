Tom Hiddleston torna nella prima anteprima della seconda stagione di The Night Manager dopo una pausa di nove anni

Cinefilos.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le nuove immagini di The Night Manager rivelano il ritorno di Tom Hiddleston dopo nove anni. A lungo in fase di sviluppo, la seconda stagione di The Night Manager riprenderà con Jonathan Pine, interpretato da Hiddleston, che assumerà una nuova identità e incontrerà un mix di volti familiari e nuovi. Il tanto atteso revival vedrà anche l’attrice premio Oscar Olivia Colman riprendere il ruolo di Angela Burr. Vanity Fair ha svelato le prime foto di Hiddleston e Colman mentre si girano per The Night Manager. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

