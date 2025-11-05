Tom Hiddleston torna nella prima anteprima della seconda stagione di The Night Manager dopo una pausa di nove anni
Le nuove immagini di The Night Manager rivelano il ritorno di Tom Hiddleston dopo nove anni. A lungo in fase di sviluppo, la seconda stagione di The Night Manager riprenderà con Jonathan Pine, interpretato da Hiddleston, che assumerà una nuova identità e incontrerà un mix di volti familiari e nuovi. Il tanto atteso revival vedrà anche l’attrice premio Oscar Olivia Colman riprendere il ruolo di Angela Burr. Vanity Fair ha svelato le prime foto di Hiddleston e Colman mentre si girano per The Night Manager. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
