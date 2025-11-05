Tom Brady dice che il suo cane è un clone di quello morto che aveva prima

Tom Brady dice che il suo cane è un clone. Un clone del suo cane morto. L’icona del football americano, considerato uno dei più grandi atleti della storia dello sport, ha svelato la notizia in una nota rilasciata tramite Colossal Biosciences, un’azienda biotecnologica con sede a Dallas in cui ha investito. Brady sostiene che il suo cane, Junie, è stato clonato da Lua, morto nel dicembre 2023: “Amo i miei animali. Sono la cosa più importante per me e la mia famiglia. Qualche anno fa, ho collaborato con Colossal e ho sfruttato la loro tecnologia di clonazione non invasiva attraverso un semplice prelievo di sangue dal cane anziano della nostra famiglia prima che morisse”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tom Brady dice che il suo cane è un clone di quello morto che aveva prima

Tom Brady dice che il suo cane è un clone di quello morto che aveva prima Non è la prima star a farlo: anche Barbra Streisand e Paris Hilton avevano pagato tra i 50.000 e gli 85.000 dollari per farsi clonare i loro animali domestici

