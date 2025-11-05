TNA | Arriva un nuovo accordo TV per il Sud America
In attesa del tanto vociferato nuovo accordo televisivo per il territorio del Nord America, la TNA annuncia in via ufficiale quello che di fatto è il nuovo accordo per la parte del Sud America. A partire dal primo gennaio 2026, le programmazioni della federazione sbarcheranno su tutti i canali di Claro Sports, includendo quindi i servizi streaming del noto canale, inclusa la parte YouTube. Big news, TNA fans! We’ve partnered with @ClaroSports to bring TNA Wrestling to 17 countries across Latin America! Starting January 1, 2026, fans can stream all the action from TNA iMPACT!, our Pay-Per-View events, and exclusive TNA+ Presents specials — all through Claro’s. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
