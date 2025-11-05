TK Elevator alla GEE di Milano | EOX e servizi per città più accessibili
Dal 19 al 21 novembre, TK Elevator torna alla Global Elevator Exhibition di Fiera Milano-Rho, portando in scena soluzioni complete per la mobilità verticale e servizi di manutenzione per ogni impianto. Un appuntamento che intreccia innovazione, design e sostenibilità, con tecnologie pensate per rendere gli edifici più accessibili e le città più intelligenti. Ritorno alla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altre letture consigliate
continues its journey at the @gGlobal Elevator Exhibition, taking place at from to . Join us at booth in to experience innovatio - facebook.com Vai su Facebook
IL VIDEO. Presentato a Milano EOX, il nuovo ascensore di TK Elevator - Questa la copertina dell'evento che si è svolto nella giornata di ieri martedì 29 novembre all'Adi Design Museum di Milano per la ... Come scrive ildolomiti.it
Tk Elevator installerà 16 nuove scale mobili in Centrale a Milano - TK Elevator Italia si è aggiudicata la fornitura, l’installazione e la manutenzione di 16 nuove scale mobili per la Stazione di Milano Centrale. Segnala msn.com
Tk Elevator installa a Milano 12 ascensori con tecnologia Twin - Tk Elevator installerà a Milano 12 ascensori Twin all’interno del complesso Gioia 20 (I Portali), nuovo sviluppo immobiliare di Coima. Scrive industriaitaliana.it