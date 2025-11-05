TK Elevator alla GEE di Milano | EOX e servizi per città più accessibili

Dal 19 al 21 novembre, TK Elevator torna alla Global Elevator Exhibition di Fiera Milano-Rho, portando in scena soluzioni complete per la mobilità verticale e servizi di manutenzione per ogni impianto. Un appuntamento che intreccia innovazione, design e sostenibilità, con tecnologie pensate per rendere gli edifici più accessibili e le città più intelligenti. Ritorno alla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

