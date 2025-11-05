Nessun passo indietro sul progetto di “artefizio societario” per liberarsi di 1.591 lavoratori. Tim ha confermato di volersi disfare di Telecontact, la società controllata che si occupa del customer care. Sarà ceduta a una società costituita da poco, la Dna, nella quale confluirà anche il ramo di azienda di Gruppo Distribuzione relativo alle attività di call center. Dna sarà totalmente controllata da Gruppo Distribuzione. Il muro opposto da Tim ha portato i sindacati a proclamare uno sciopero il prossimo 17 novembre con presidi e mobilitazioni nelle otto sedi che Telecontact ha in Italia. “L’intento dichiarato è di realizzare una operazione straordinaria di aggregazione, nel settore delle telecomunicazioni”, spiegano Slc Cgil, Uilcom e Fistel-Cisl, che interesserà complessivamente un numero pari a 3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tim conferma: via i 1.591 lavoratori di Telecontact. Sciopero il 17 novembre