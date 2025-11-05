Icona di stile grazie alla sua bellezza androgina, è una delle attrici più apprezzate a Hollywood e nel cinema europeo. Tilda Swinton, diva britannica e regina del trasformismo che ha saputo spaziare fra più generi, oggi 5 novembre compie 65 anni. Nata a Londra da una famiglia nobile di origini scozzesi, durante gli studi nel Kent è stata compagna di classe e grande amica di Diana Spencer, con la quale erano pressappoco coetanee. In carriera ha prestato la sua arte a vari rami della settima arte, come testimoniano le sue apparizioni nel Marvel Cinematic Universe – è stata l’Antico di Doctor Strange – e nell’horror, che l’ha vista interpretare tre ruoli diversi nel remake di Suspiria di Luca Guadagnino. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Tilda Swinton compie 65 anni: cinque film da recuperare