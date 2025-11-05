Tiger Dad | ironia e disincanto al Teatro Primo

Prosegue al Teatro Primo di Villa San Giovanni la 12ª Stagione di Drammaturgia Contemporanea con Tiger Dad, scritto e diretto da Rosario Palazzolo e interpretato da Salvatore Nocera, in scena sabato 8 novembre alle ore 21 e domenica 9 novembre alle ore 18.15.Una produzione A.M.A. Factory e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

