Tiger Dad | ironia e disincanto al Teatro Primo
Prosegue al Teatro Primo di Villa San Giovanni la 12ª Stagione di Drammaturgia Contemporanea con Tiger Dad, scritto e diretto da Rosario Palazzolo e interpretato da Salvatore Nocera, in scena sabato 8 novembre alle ore 21 e domenica 9 novembre alle ore 18.15.Una produzione A.M.A. Factory e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Tiger Dad di Rosario Palazzolo al Teatro Primo di Villa San Giovanni - Prosegue al Teatro Primo di Villa San Giovanni (RC) la 12ª Stagione di Drammaturgia Contemporanea con Tiger Dad, scritto e diretto da Rosario Palazzolo e interpretato da Salvatore Nocera, in scena sab ... strettoweb.com scrive