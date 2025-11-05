Tifosi nella lente della Procura dopo Ravenna
Ascoli-Gubbio sarà diretta da Valerio Pezzopane della sezione dell’Aquila. Il fischietto abruzzese potrà vantare l’ausilio degli assistenti Luca Bernasso di Firenze e Bruno Galigani di Sondrio. Quarto uomo ufficiale Simone Gavini di Aprilia. Al Fvs invece ci sarà all’opera Laura Gasparini di Macerata. La squadra nel frattempo ha proseguito la preparazione al Picchio Village in vista dell’incontro contro la formazione umbra. Nei prossimi giorni si cercherà di recuperare anche Nicoletti che a Ravenna era rimasto fermo ai box. Il presidente Passeri ha voluto commentare gli accadimenti dell’ultima settimana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Al 95’ arrivano i fischi dei tifosi del Maradona. Non solo. Al 95’ lo stadio è già mezzo vuoto, in molti scappano via per tornare in fretta a casa. Non solo. Il fortino di Fuorigrotta stasera si è acceso raramente, molto raramente. Quando si parla di dodicesimo uomo - facebook.com Vai su Facebook
Arrestati 102 tifosi della Roma dopo la notte di scontri a Nizza: cosa è successo - Un centinaio di tifosi della Roma sono stati arrestati martedì sera a Nizza, alla vigilia della partita di Europa League tra i giallorossi e il club francese. fanpage.it scrive