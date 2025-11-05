tifosi nella lente della procura dopo ravenna

Ascoli-Gubbio sarà diretta da Valerio Pezzopane della sezione dell’Aquila. Il fischietto abruzzese potrà vantare l’ausilio degli assistenti Luca Bernasso di Firenze e Bruno Galigani di Sondrio. Quarto uomo ufficiale Simone Gavini di Aprilia. Al Fvs invece ci sarà all’opera Laura Gasparini di Macerata. La squadra nel frattempo ha proseguito la preparazione al Picchio Village in vista dell’incontro contro la formazione umbra. Nei prossimi giorni si cercherà di recuperare anche Nicoletti che a Ravenna era rimasto fermo ai box. Il presidente Passeri ha voluto commentare gli accadimenti dell’ultima settimana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

