Sono ripresi ieri gli allenamenti in casa Prato dopo il pareggio esterno con il Siena. Il mirino è puntato sul prossimo impegno, con il cammino dei biancazzurri che farà tappa allo stadio Pianigiani di Tavarnelle Val di Pesa, casa del San Donato Tavarnelle. I biglietti per assistere al match sono già in vendita da ieri: a disposizione dei tifosi biancazzurri ci sono 500 tagliandi (10 euro al bar all’interno del Lungobisenzio (ingresso dalla Tribuna Centrale) fino a sabato, dalle 14:30 alle 19:30. Dopo l’esodo verso Siena del passato weekend, è probabile che i sostenitori lanieri si muovano di nuovo in massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tifo laniero, 500 biglietti. Sarà esodo biancazzurro