Tiene il figlio malato psichiatrico al guinzaglio perché posseduto dal demonio | va a processo il padre

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pensionato di Besana Brianza (Monza) era stato arrestato per maltrattamenti dopo la segnalazione dei servizi sociali che da tempo seguivano il figlio malato. Il 40enne, affetto da problemi psichiatrici, aveva interrotto le terapie per volere del padre: “È in cura da un santone”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

tiene figlio malato psichiatricoTiene il figlio malato psichiatrico al guinzaglio perché “posseduto dal demonio”: va a processo il padre - Il pensionato di Besana Brianza (Monza) era stato arrestato per maltrattamenti dopo la segnalazione dei servizi sociali che da tempo seguivano il figlio ... Si legge su fanpage.it

tiene figlio malato psichiatricoBesana Brianza, teneva il figlio 40enne al guinzaglio perché lo riteneva posseduto da un demone: padre 69enne rinviato a giudizio - L'uomo legava il figlio, malato psichico, con corde da alpinismo perché non si facesse del male o distruggesse ... Secondo milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Tiene Figlio Malato Psichiatrico