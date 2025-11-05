Tiene il figlio malato psichiatrico al guinzaglio perché posseduto dal demonio | va a processo il padre

Il pensionato di Besana Brianza (Monza) era stato arrestato per maltrattamenti dopo la segnalazione dei servizi sociali che da tempo seguivano il figlio malato. Il 40enne, affetto da problemi psichiatrici, aveva interrotto le terapie per volere del padre: “È in cura da un santone”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Questa è una delle foto più controverse dei Beatles. In particolare, di Lennon e McCartney. Nella foto vediamo Paul McCartney che tiene per mano Julian Lennon (figlio di John Lennon) e, a destra, John Lennon con una borsa. Una foto casuale scattata all'aer - facebook.com Vai su Facebook

Tiene il figlio malato psichiatrico al guinzaglio perché “posseduto dal demonio”: va a processo il padre - Il pensionato di Besana Brianza (Monza) era stato arrestato per maltrattamenti dopo la segnalazione dei servizi sociali che da tempo seguivano il figlio ... Si legge su fanpage.it

Besana Brianza, teneva il figlio 40enne al guinzaglio perché lo riteneva posseduto da un demone: padre 69enne rinviato a giudizio - L'uomo legava il figlio, malato psichico, con corde da alpinismo perché non si facesse del male o distruggesse ... Secondo milano.corriere.it