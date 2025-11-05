Tiene il figlio malato al guinzaglio | È posseduto dal demonio | padre a processo

Era convinto che il figlio fosse posseduto dal demonio, e per questo lo teneva legato con un guinzaglio come un animale. L’incredibile vicenda arriva da Besana Brianza, in provincia di Monza, dove un uomo di 69 anni è stato rinviato a giudizio con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’episodio risale al giugno del 2024, quando i carabinieri di Seregno trovarono il figlio quarantenne del pensionato in stato confusionale, accasciato nel giardino di casa in condizioni igieniche precarie. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i servizi sociali seguivano da tempo la famiglia e avevano già segnalato la situazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tiene il figlio malato al guinzaglio: “È posseduto dal demonio”: padre a processo

Approfondisci con queste news

Questa è una delle foto più controverse dei Beatles. In particolare, di Lennon e McCartney. Nella foto vediamo Paul McCartney che tiene per mano Julian Lennon (figlio di John Lennon) e, a destra, John Lennon con una borsa. Una foto casuale scattata all'aer - facebook.com Vai su Facebook

Tiene il figlio malato psichiatrico al guinzaglio perché “posseduto dal demonio”: va a processo il padre - Il pensionato di Besana Brianza (Monza) era stato arrestato per maltrattamenti dopo la segnalazione dei servizi sociali che da tempo seguivano il figlio ... Scrive fanpage.it

Tiene il figlio malato al guinzaglio: “È posseduto dal demonio”: padre a processo - Era convinto che il figlio fosse posseduto dal demonio, e per questo lo teneva legato con un guinzaglio come un animale. Come scrive thesocialpost.it

Besana Brianza, teneva il figlio 40enne al guinzaglio perché lo riteneva posseduto da un demone: padre 69enne rinviato a giudizio - L'uomo legava il figlio, malato psichico, con corde da alpinismo perché non si facesse del male o distruggesse ... Lo riporta milano.corriere.it