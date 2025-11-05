' Ti vedo la leggenda del basilico' | domenica 9 novembre al Teatro Due
La rassegna Teatro Due per i piccoli un cartellone di cinque spettacoli da novembre ad aprile rivolto a tutti, dai 4 ai 99 anni, prende il via con l’ultimo spettacolo di Emanuela Dall’Aglio, artista e attrice esperta di fiabe, pluripremiata per i suoi spettacoli e per i suoi costumi “fantastici”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
