This is Palermo il documentario che racconta l’anima rosanero

"This is Palermo" è uno spaccato della città e del rapporto viscerale dei tifosi per la propria squadra. Entra nel cuore di Palermo, raccogliendo testimonianze di tifosi e addetti ai lavori, facendo luce anche sulla storia della famiglia Corona (da Re Giorgio a Giacomo, che oggi si ritrova in Prima Squadra e su cui è riposta la speranza di poter finalmente vedere un palermitano esplodere con i colori della propria città). Sono tante le storie che si intrecciano all’interno del documentario, disponibile su YouTube Copa 90 e Palermo FC, rilasciato in occasione del 125° anniversario dalla fondazione del club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "This is Palermo", il documentario che racconta l’anima rosanero

News recenti che potrebbero piacerti

Palermo, COPA90 lancia un documentario sul club. VIDEO - COPA90 e il Palermo hanno lanciato un documentario sul club: un viaggio all'interno dell'identità della città e il rapporto con la squadra ... Come scrive gianlucadimarzio.com

COPA90 e il Palermo Fc presentano “This Is Palermo”, documentario sul legame tra club e città - PALERMO (ITALPRESS) – La serie di documentari “This Is” di COPA90 torna con un nuovo e appassionante capitolo, prodotto in collaborazione con il Palermo FC. Scrive msn.com

“This is Palermo”, un viaggio nella storia rosanero: gioie, dolori e il legame con i tifosi | VIDEO - La serie di documentari “This Is” di COPA90 torna con un nuovo e appassionante capitolo, prodotto in collaborazione con il Palermo FC. Riporta mondopalermo.it