Dopo l’addio di Henry Cavill a The Witcher, i fan si aspettavano un inevitabile cambiamento. Ma ora i numeri parlano chiaro: la quarta stagione della serie fantasy di Netflix ha registrato un forte calo di visualizzazioni, segnando una delle flessioni più evidenti per una produzione di punta della piattaforma. Un cambio di protagonista che pesa sul pubblico. La decisione di sostituire Henry Cavill, volto amatissimo di Geralt di Rivia, con Liam Hemsworth era stata annunciata ancora prima del debutto della terza stagione. Da allora, lo scetticismo dei fan non ha mai abbandonato la serie, e i dati ufficiali confermano che l’uscita dell’attore britannico ha avuto un impatto significativo sull’interesse del pubblico. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Witcher 4: i dati Netflix rivelano il crollo di visualizzazioni dopo l’addio di Henry Cavill