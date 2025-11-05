The Wall | la Guerra Fredda diventa esperienza immersiva

Dopo le prime due date di ottobre, The Wall torna a Roma con tre appuntamenti autunnali e invernali che permettono al pubblico di vivere in prima persona la tensione politica e militare della Guerra Fredda. Non si tratta di uno spettacolo tradizionale, ma di un’esperienza immersiva che unisce teatro, gioco e simulazione storica: i partecipanti entrano nelle sale operative della NATO o del Patto di Varsavia e devono gestire una crisi internazionale ispirata al 1964, prendendo decisioni in condizioni di incertezza e pressione costante. LEGGI ANCHE – Larp da Camera: a Roma il gioco di ruolo diventa arte dal vivo Il progetto, prodotto da Eryados con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Valmontone, restituisce al pubblico un’occasione rara: non assistere alla storia, ma attraversarla. 🔗 Leggi su Funweek.it