The Night Manager 2 | Tom Hiddleston nei panni di Jonathan Pine dopo 10 anni primi dettagli sul plot

Dopo quasi 10 anni di attesa i fan possono finalmente dare un primo sguardo alla seconda stagione della serie e al ritorno di Tom Hiddleston nei panni di Jonathan Pine. Ci è voluto un po' prima di rivedere Tom Hiddleston in azione nei panni dell'ex militare alla guida di un hotel chiamato a tornare in servizio per una missione speciale. Dopo il successo della prima stagione, finalmente possiamo dare un primo sguardo a The Night Manager 2. La serie basata sul romanzo di John le Carré del 1993 Il direttore di notte, che ha riscosso grande successo al momento dell'uscita, nel 2016, conquistando ben 11 Emmym sta per tornare con nuovi episodi che usciranno sulla BBC nel 2026.

