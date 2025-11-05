The Night Manager 2 | Tom Hiddleston nei panni di Jonathan Pine dopo 10 anni primi dettagli sul plot
Dopo quasi 10 anni di attesa i fan possono finalmente dare un primo sguardo alla seconda stagione della serie e al ritorno di Tom Hiddleston nei panni di Jonathan Pine. Ci è voluto un po' prima di rivedere Tom Hiddleston in azione nei panni dell'ex militare alla guida di un hotel chiamato a tornare in servizio per una missione speciale. Dopo il successo della prima stagione, finalmente possiamo dare un primo sguardo a The Night Manager 2. La serie basata sul romanzo di John le Carré del 1993 Il direttore di notte, che ha riscosso grande successo al momento dell'uscita, nel 2016, conquistando ben 11 Emmym sta per tornare con nuovi episodi che usciranno sulla BBC nel 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Argomenti simili trattati di recente
Jonathan Pine is Back. First Look a THE NIGHT MANAGER 2, seguito della miniserie del 2016 tratta dal romanzo di John Le Carré, in arrivo prossimamente su Prime Video e BBC. Tom Hiddleston è sempre il protagonista, ritrovando anche Olivia Colman: inst - X Vai su X
Jonathan Pine is Back. First Look a THE NIGHT MANAGER 2, seguito della bella miniserie del 2016 tratta dal romanzo di John Le Carré, in arrivo prossimamente su Prime Video e BBC. Tom Hiddleston è sempre il protagonista, ritrovando anche Olivia Colma - facebook.com Vai su Facebook
The Night Manager 2: Le prime foto della nuova stagione con il ritorno di Tom Hiddleston e Olivia Colman - La seconda stagione di The Night Manager debutterà prossimamente su Prime Video: intanto ecco le prime foto in cui ritroviamo l'ex agente segreto Jonathan Pine interpretato da Tom Hiddleston. comingsoon.it scrive
The Night Manager 2: Tom Hiddleston nei panni di Jonathan Pine dopo 10 anni, primi dettagli sul plot - Dopo quasi 10 anni di attesa i fan possono finalmente dare un primo sguardo alla seconda stagione della serie e al ritorno di Tom Hiddleston nei panni di Jonathan Pine. Secondo movieplayer.it
“The Night Manager 2” arriva nel 2026. Le prime immagini - Debutta nel 2026 la seconda stagione di “The Night Manager”, il thriller con protagonista Tom Hiddleston. Da sorrisi.com