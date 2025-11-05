The Lost City | tutto quello che c’è da sapere sul film
The Lost City: trama, cast e streaming del film. Questa sera, mercoledì 5 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Lost City, film del 2022 diretto da Aaron e Adam Nee. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Loretta Sage è un’autrice solitaria di mezza età che scrive romanzi di genere avventuroso e romantico, incentrati su un eroe immaginario di nome Dash McMahon, interpretato dal modello di copertina Alan Caprison. La sua editrice, Beth Hatten, insiste sul fatto che deve intraprendere un tour del libro con Alan per promuovere il suo ultimo lavoro. Dopo un inizio disastroso, dovuto principalmente alla popolarità del personaggio di AlanDash, Loretta rivela che quello sarà il suo ultimo libro ma, dopo la presentazione, viene rapita dall’eccentrico miliardario Abigail Fairfax. 🔗 Leggi su Tpi.it
