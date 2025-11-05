The Lost City | la spiegazione del finale del film

Il finale di The Lost City è felice per Loretta e Alan. Diretto da Aaron e Adam Bee, il film vede protagonisti Sandra Bullock, Channing Tatum e Daniel Radcliffe alla ricerca di un antico manufatto. The Lost City segue Loretta Sage (Bullock), una scrittrice di romanzi rosa di successo che è nel bel mezzo di un tour promozionale quando viene rapita dal miliardario e criminale Abigail Fairfax (Radcliffe), alla ricerca della Tomba di Calaman e del tesoro che contiene: la Corona di Fuoco. Fairfax crede che Loretta sia l’unica persona in grado di aiutarlo a trovarla, perché ha scritto di questa misteriosa Città Perduta di D nel suo ultimo romanzo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it