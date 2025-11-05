The Last Caretaker Recensione | l’ultimo guardiano dell’umanità in un mondo sommerso
The Last Caretaker è un viaggio lento, contemplativo e allo stesso tempo inquietante, che mescola sopravvivenza, esplorazione e introspezione in un mondo dove l’umanità è ormai una memoria sospesa sull’orlo dell’oblio. Non si tratta del classico titolo d’azione postapocalittico: qui l’eroe non è un sopravvissuto umano, ma una macchina risvegliata dal silenzio dopo secoli, incaricata di portare avanti un compito più grande di lei. Il pianeta non appartiene più agli uomini, ma a oceani sterminati e strutture ciclopiche inghiottite dalla ruggine e dall’acqua. L’atmosfera domina l’intera esperienza, scandita dal rumore delle onde, dal lamento metallico delle rovine e dai flebili echi di un passato che non esiste più. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
