The Köln Concert | il pianista Cesare Picco rende omaggio a Keith Jarrett e al leggendario album
Nel gennaio 1975, Keith Jarrett creò dal nulla "The Köln Concert", un'esibizione leggendaria, immortalata in quello che oggi è l’album di piano solo più venduto nella storia della musica occidentale. Sabato 8 novembre al Teatro di Fiesole, il pianista, improvvisatore e compositore Cesare Picco. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
