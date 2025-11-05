The Köln Concert | il pianista Cesare Picco rende omaggio a Keith Jarrett e al leggendario album

Firenzetoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel gennaio 1975, Keith Jarrett creò dal nulla "The Köln Concert", un'esibizione leggendaria, immortalata in quello che oggi è l’album di piano solo più venduto nella storia della musica occidentale. Sabato 8 novembre al Teatro di Fiesole, il pianista, improvvisatore e compositore Cesare Picco. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

